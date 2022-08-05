KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı

KPSS soruşturmasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. İncelemelerde aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21'inin sınav yanıtlarının da aynı olduğu tespit edildi.

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2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumlarında yöneltilen soruların cevaplarıyla birlikte bir yayınevine sızdırıldığı iddiasıyla başlayan baş döndürücü süreç dün iptal kararı ile sonuçlandı. Kararı, şaibe iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıkladı. Ersoy, tüm adaylardan ÖSYM adına özür dilediği açıklamasında 31 Temmuz tarihlerindeki oturumların iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların ertelendiğini duyurdu. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı ise “Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür” açıklamasını yaptı.

Aynı dershanedeki 21 öğrencinin sınavdaki yanıtları aynı Başlatılan incelemede bir dershanede sınavdan kısa bir süre önce yapılan KPSS denemesindeki soruların bazılarının soru kitapçığında yer aldığı da belirlendi. Aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21’inin sınavdaki yanıtlarının aynı olduğu kaydedildi.

Aramalar devam etti

2 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatan DDK, Başkan Arıcı’nın “şüpheli bulgular” olduğunu açıklamasının ardından denetçilerini ÖSYM’ye göndermiş, hemen ardından da olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. DDK denetçileri dün de merkezde incelemelerini sürdürürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam “sahtecilik, kamu aleyhine dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarına istinaden yayınevinin Ankara’daki iki adresine baskın yapılmıştı. Ankara Karanfil Sokak ve OSTİM Cevat Dündar Caddesi üzerindeki binalarında gerçekleştirilen aramalar yedi saati buldu. Aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konuldu. Bu çalışmaların ardından da Yayınevi’nin avukatları, dün sabah DDK’ya giderek, Kurum’un istediği bilgi ve belgeleri teslim etti.