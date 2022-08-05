BIST 2.724
DOLAR 17,93
EURO 18,37
ALTIN 1.033,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Navigasyona uydu ters şeride girdi Beşiktaş’ta dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Navigasyona uydu ters şeride girdi Beşiktaş’ta dehşet saçtı

Beşiktaş Ulus’ta ters yöne giren otomobil, ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akmerkez’den Levazım istikametine doğru ters yöne giren 34 J 838 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plaklı ticari taksiyle kafa kafaya girdi.

Kafa kafaya çarpışan iki araca, arkadan gelen 34 ELJ 838 plakalı aracın çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü
Üç aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sağlık ekipleri yaralılara araç içinde ve yerde müdahale etti. Kazada üç araçta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla ambulanslara bindirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören Umut Mert, “Yukardan tersten bu araç geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa afaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında iki tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu, dedi. Oradan buraya gelmek imkansız zaten dedim. Nasıl becerdin diye sordum. Şoförün durumu birazcık daha iyiydi ama yanındaki bayanın durumu iyi değildi. Bir bayan ve bir çocuk daha arkada oturuyordu, onlara göre birazcık daha iyiydi” diye konuştu.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır yüklü 3 gemi Ukrayna'dan peş peşe yola çıktı
Mısır yüklü 3 gemi Ukrayna'dan peş peşe yola çıktı
Lincoln Henrique müthiş sol ayağıyla attığı gol sonrası Mert Hakan'ın tepkisi gündem oldu
Lincoln Henrique müthiş sol ayağıyla attığı gol sonrası Mert Hakan'ın tepkisi gündem oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Emre Mor'dan maç sonu açıklamalar
Emre Mor'dan maç sonu açıklamalar
İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince olanlar oldu! Cam bardak fırlattıp, bu hale getirdiler...
Sigortasız çalıştırılan işçi, sigorta isteyince olanlar oldu! Cam bardak fırlattıp, bu hale getirdiler...
Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının silahını aldığı polis, açığa alındı!
Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının silahını aldığı polis, açığa alındı!
Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek hayatını kaybetti
Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek hayatını kaybetti
Balıkesir'de orman yangını kısmen kontrol altında alındı
Balıkesir'de orman yangını kısmen kontrol altında alındı