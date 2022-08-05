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Mısır yüklü 3 gemi Ukrayna'dan peş peşe yola çıktı

Mısır yüklü 3 gemi Ukrayna'dan peş peşe yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

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Mısır yüklü üç gemi Ukrayna limanlarından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi.

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