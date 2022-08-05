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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi şekillendi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirildi.

YAŞ ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden şekillendi.

Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini doldurdu. Ancak 13 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre genelkurmay başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Bu çerçevede Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın onayıyla bir yıl daha uzatıldı. 

40 general ve amiralin de görev süreleri uzatıldı
Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.

General ve amiral sayısı 273 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları onayladı.

O anlara dair görselleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, "Yüksek Askeri Şura’da alınan kararların, caydırıcılığı her alanda daha da artan kahraman ordumuz ile milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesine yer verdi.

Şurada alınan kararlarla halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 273'e yükselecek.

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