Başakşehir tur kapısını araladı, Konyaspor turu rövanşa bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor sahada çıktı. Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 mağlup ederek tur kapısını aralarken Konyaspor ise deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kalarak tur umutlarını Konya'ya bıraktı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.

Vaduz ve Konyaspor, Rheinpark Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Konyaspor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Vaduz'un golü 72. dakikada Sasere'den, Konyaspor'un golü ise 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek’in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic’in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada Amilton’un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Amilton’un pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp şutunu çekti fakat savunma topu kale çizgisinde çıkarmayı başardı.

55. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Amilton’un şutunu kaleci Büchel parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

62. dakikada ceza yayı önünde rakibinden topu çalan Çekiçi sert vurdu, kaleci Büchel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde Muhammet’in dokunduğu topu kale önünde Dobras çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa kafa Calvo kafa vuruşunu yaptı, Dobras bir kez daha meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

68. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Omerovic’in sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

72. dakikada Ulrich’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sasere’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muric’in şutunda kaleci Büchel başarılı oldu. Kaleciden seken topa kale önünde Muhammet dokundu savunmadan da seken top kale çizgisini geçti ve skorda eşitlik sağlandı. 1-1

90+4. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutu üstten auta gitti.

90+6. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Vaduz-Konyaspor ilk 11'ler:

VADUZ: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir.

Başakşehir deplasmanda tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk temsilcimiz Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi.

Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.

31. dakikada Einarsson’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Sigurjönsson’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mounir’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson’un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2

82. dakikada Deniz’in ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Einarsson topu güçlükle çeldi.

90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3