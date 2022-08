Kadıköy'de muhteşeme gece! Yeni transferler attı, Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'yla karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transferleri 17. dakikada Emre Mor ile 45+2. ve 81. dakikalarda Lincoln kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Slovacko 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 27. dakikasında sarı kart gören Hofmann, topa elle müdahale etmesi sonucu 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de genç kaleci ilk kez Avrupa sahnesinde

Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır’ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi. Genç kaleci geçen sezon ligde Antalyaspor maçında son 5 dakika, 2-1 kazanılan Altay maçında ise 90 dakika kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez Kadıköy’de sahaya çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Brezilyalı stoperler Luan Peres ve Gustavo Henrique, Slovacko maçında kadroya yer aldı. Gustavo Henrique maça ilk 11’de maça başlarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres’i ise fizik kondisyon olarak tam hazır olmadığı için yedek soyundurdu.





Kadıköy'de İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi

Fenerbahçe’nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe’den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’a taraftarların ilgisi büyüktü. Fenerbahçeli tribünler Eğribayat’ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe-Slovacko maçının 11'leri:

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

Yedekler: Altay, Furkan, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak.

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.