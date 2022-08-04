Başakşehir İzlanda'da tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk olan temsilcimiz Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi.

Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.

31. dakikada Einarsson’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Sigurjönsson’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mounir’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson’un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2

82. dakikada Deniz’in ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Einarsson topu güçlükle çeldi.

90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Breidablik-Başakşehir ilk 11'ler:

BREIDABLIK: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.