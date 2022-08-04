BIST 2.724
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.033,59
HABER /  SPOR

Başakşehir İzlanda'da tur kapısını araladı

Başakşehir İzlanda'da tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk olan temsilcimiz Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı. 

Abone ol

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi.

Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti. 

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.

31. dakikada Einarsson’un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Sigurjönsson’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Mounir’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson’un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2

82. dakikada Deniz’in ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Einarsson topu güçlükle çeldi.

90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Breidablik-Başakşehir ilk 11'ler:
BREIDABLIK: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığından açıklama! Personel alım tarihleri belli oldu mu?
Cumhurbaşkanlığından açıklama! Personel alım tarihleri belli oldu mu?
Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiği zırhlı cip satıldı! İşte fiyatı...
Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiği zırhlı cip satıldı! İşte fiyatı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi
"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi
Devlet Bahçeli'den KPSS ve Balıklı Rum Hastanesi yangını için flaş çağrı!
Devlet Bahçeli'den KPSS ve Balıklı Rum Hastanesi yangını için flaş çağrı!
Muhabir 'yalan haber yaymak'tan gözaltına alındı! Japonya serbest bırakın dedi
Muhabir 'yalan haber yaymak'tan gözaltına alındı! Japonya serbest bırakın dedi
Kocaeli'de fabrika işçisinin korkunç ölümü!
Kocaeli'de fabrika işçisinin korkunç ölümü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıklı Rum Hastanesi talimatı! Başhekim Leana ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıklı Rum Hastanesi talimatı! Başhekim Leana ile görüştü
14 gündür yoğun bakımdaydı... 10 yaşındaki Ali'den kahreden haber geldi! Ailesinin bir isteği var
14 gündür yoğun bakımdaydı... 10 yaşındaki Ali'den kahreden haber geldi! Ailesinin bir isteği var
Konya'da eşinin kayıp olduğunu söyledi korkunç gerçek ortaya çıktı
Konya'da eşinin kayıp olduğunu söyledi korkunç gerçek ortaya çıktı