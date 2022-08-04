Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıklı Rum Hastanesi talimatı! Başhekim Leana ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nde onarım çalışmalarının başlatılacağını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konuyla ilgili talimatı verdiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çatıda başlayan yangının nedeninin incelemelerin ardından ortaya çıkacağını belirtirken tescilli yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik ile birlikte eski haline getirileceğini söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan yangınla ilgili başhekimden bilgi aldı.