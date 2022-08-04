14 gündür yoğun bakımdaydı... 10 yaşındaki Ali'den kahreden haber geldi! Ailesinin bir isteği var
GAZİANTEP'te kenarında oyun oynadığı göletin içine düşerek boğulan 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz çocuğun yakınları Ali’nin hayatını kaybetmesine neden olan göletteki suyun tahliye edilmesini beklediklerini belirttiAbone ol
Gaziantep'in, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde, Kuzey Şehir 3. Etap Bölgesi yakınlarındaki gölette 22 Temmuz günü öğle saatlerinde yürekleri yakan bir olay yaşandı.
Oyun oynarken gölete düştü
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre mahalledeki caminin Kuran-ı Kerim kursuna giden 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, kurstan arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Eve döndüğü sırada yağmur sularının oluşturduğu göletin kenarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başlayan 6. sınıf öğrencisi Ali, dengesini kaybederek gölete düştü. Gölette boğulma tehlikesi geçiren küçük Ali, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
14 günlük yaşam mücadelesi
112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük Ali, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti.
Küçük çocuk toprağa verildi
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ali’nin cenazesi, Akçagöze Mahallesi’nde toprağa verildi.
"Göletteki suyu tahliye edin" isteği
Talihsiz çocuğun yakınları Ali’nin hayatını kaybetmesine neden olan göletteki suyun tahliye edilmesini beklediklerini belirtti.