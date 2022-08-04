Masterchef Onur aslen nereli sevgilisi var mı instagram detayı

Masterchef 2022'nin ana kadrosuna giren 3. isim Onur Biçim oldu. Yaratıcılık yemeğinde böbrek ile yaptığı tabakla jüriden geçer not alan Onur Biçim ana kadroya giren 3 kişi oldu. Tavırları ve samimi halleri ile ilk bölümden dikkat çeken Masterchef Onur aslen Diyarbakırlı. Peki Onur Biçim kaç yaşında, sevgilisi var mı?

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Masterchef 2022 büyük heyecanla başladı, ana kadro giderek netleşmeye başladı. Dün akşam yapılan yaratıcılık yemeğinde rakiplerinden sıyrılan isim Masterchef Onur Biçim oldu. Samimi halleri ve sevecen tavırları ile ilk bölümden dikkat çeken Onur Biçim aslen Diyarbakırlı. onurbcm instagram hesabını kullanan Masterchef Onur'u 2,588 kişi takip ediyor.

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından böbrek ana ürünü ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara bu turda da şefler tabakları hazırlamalarını için verdikleri süreyi duyurdu.

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler gecenin birincisi olarak Onur'u seçti. Rakiplerinden daha başarılı Yemek yapan Onur, MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.

Onur Biçim kimdir: Onur Biçim Diyarbakırlıdır. Yarışmada MasterChef Sergen'e benzetildiği söylendi. Alaylı olarak meslekte yetişen Biçim, ilk turda kuzu sırtı yapmış ve iki evet alarak üst tura çıkmıştı.