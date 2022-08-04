Jahrein, CHP'nin trol ordusunu ifşa etti! Başında PKK-DHKP/C sempatizanı Alican Ayvataş var

2023 seçimlerine yaklaşırken CHP'nin sosyal medyada gündem değiştirme ve algı operasyonu planları ifşa oldu. Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, CHP'nin trol ekibini tek tek ortaya çıkardı.

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Sosyal medyada Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, CHP'nin 2023 seçimleri öncesi planladığı gündem değiştirme çabalarını ifşa etti. CHP yönetimi tarafından kurulan ve desteklenen trol ekibin çalışmalarını açığa çıkaran Jahrein, yapılanma içerisindeki terör örgütü sempatizanlarını da tek tek paylaştı.

Trol ordusunun başına PKK-DHKP/C sempatizanı

CHP'de Kılıçdaroğlu ekibinin yapılanması tarafından desteklenen trol

ordusunun başında Alican Ayvataş'ın olduğunu açıklayan Jahrein, Ayvataş'ın terör örgütü PKK ve DHKP/C ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımları da ortaya çıkardı.

Alican Ayvataş'ın yaptığı paylaşımlarda Seyit Rıza'dan "General" olarak bahsettiği, Kobane olaylarına açık destek verdiği ve DHKP/C örgütünden "cephe" olarak bahsettiği görüldü.



Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB tarafından sahneye çıkarılmasına da paylaşımlarıyla destek verdiği görülen Ayvataş'ın, Aynur Doğan'a "terörist" diyen bir kişiye "profilimden uzaklaş" dediği ortaya çıktı.

Bot hesaplarla anket manipülasyonu

Jahrein CHP'nin troll ordusu ifşasında bir diğer isim olarak Mustafa İzol'u

açıkladı. Sosyal medyada daha önce "Avaresizol" adıyla takılan sonrasında

isim değiştirerek "arezchp" ismini alan Mustafa İzol'un, "İzol aşireti"ne üye

olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu kliğinden olan CHP trollü İzol, "İmamoğlu-Kılıçdaroğlu"

arasındaki güç savaşını adeta gözler önüne serercesine sosyal medyada açılan "Kim cumhurbaşkanı olsun?" isimli bir anketin Kılıçdaroğlu'nun trol ekibi tarafından bot hesaplarla nasıl manipüle edildiği ile ilgili görüntüleri paylaştı

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu trollerinin savaşı

İmamoğlu kliğinden olan Mustafa İzol, anket manipülasyonu sonrasında bu operasyonun başında olan Ali Ayvataş tarafından yapıldığını iddia ettiği "PKK terör örgütü değildir" şeklinde paylaşımı da yayınladı. İzol'un ifşaları sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun troll ordusunun başındaki Ayvataş iddiaları reddederken, görüntülerin "sahte" olduğunu savundu.

Bot sistemiyle yapılan manipülasyonun yumurta hesaplar olduğu görülürken, bu hesaplardan Arapça ve farklı alakasız içeriklerin paylaşıldığı, RT ve favoriye alma sistemiyle etkileşim kasıldığı görüldü.

Kaynak: Takvim