Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) heyecanının Türkiye'de hiç sönmeden devam edeceğini, bu yarışları hiç kesmeden devam ettirmek istediklerini söyledi.

Demir, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'daki atış alanında, stantları gezip roketlere ilişkin bilgi aldı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Demir, TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle konuştuklarını, grupların heyecanlarına ortak olduklarını dile getirdi.

Öğrenciler için buraya katılmalarındaki heyecanın ve fırlatma sırasındaki duyguların hayat boyuncu unutulmayacak tecrübeler olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST heyecanı ülkemizde hiç sönmeden devam edecek. Bu yarışları da hiç kesmeden devam ettirmek istiyoruz. Gelecekteki atılacak adımlarla birlikte öğrencilerimize bu heyecanda beraber olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız ümitle bu yarışmalara giriyorlar. Arkadaşlarımızın çoğunda, 'Ben bu işi başaracağım" azmi var. Bu başarma azmi ve kararlılığı bizim için çok şey ifade ediyor. Ülkemiz çapında TEKNOFEST heyecanı yayıldı. Bugün geldiğimiz noktayla ilgili olumlu bir şeyler konuşabiliyoruz. Bu heyecanla öne çıkan gençlerimizden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili inşallah çok daha güzel şeyler görmüş olacağız."

"Her yıl ekiplerin başarıları giderek artıyor"

İkinci ise TEKNOFEST'in beşinci yılını yaşadığını ifade ederek, "TEKNOFEST'in yaratmış olduğu ilgi özellikle gençlerimizde yaratmış olduğu enerji ve motivasyon hepimizi etkiliyor. Roketsan olarak bizler de burada genç arkadaşlarımızın başarılı olması için bu işlerin altından başarıyla kalkabilmeleri için her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Bunların içerisinde teknik danışmanlık tarafı da var. Her yıl ekiplerin başarıları giderek artıyor. Daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar, daha başarılı atışlar yapıyorlar." dedi.

Demir, İkinci ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, daha sonra öğrencilerle birlikte geri sayımda bulunarak roketlerin göğe yükselişini izledi.