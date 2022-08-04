Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! Kritik kararlar

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyalarını ele alacak. Görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatılacak ve böylece ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

Önce Anıtkabir'e gittiler

YAŞ üyeleri güne Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Anıtkabir'e çelenk bıraktıktan sonra üyeler toplantı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterini imzaladıktan sonra şöyle okudu:

-Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahetle anıyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar üstün başarılar TSK'nın gücünü ve yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Ele alınacak konular yoğun

Yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede operasyonların sürdüğü ve Karadeniz'de istikrarın her zamankinden fazla önem kazandığı bu dönemde mevcut durum ve dengenin korunması üzerine kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramirel Adnan Özbal'ın görev sürelerinin uzatılması planlanıyor. 2022 YAŞ toplantısının bitmesinin hemen ardından Ağustos 2023'ün Şûra çalışmaları başlayacak.

Saha tecrübesine dikkat edilecek

Yer değiştirmelerle tayinlerde, Irak ve Suriye'deki operasyonların yanı sıra Libya'daki gelişmeler ile bölgede görev yapan komutanların kazandığı saha tecrübesi öncelikli olarak dikkate alınacak. Bölgesel gelişmeler nedeniyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan Kuzey/Güney deniz saha komutanları ön plana çıkacak. Askeri personelin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği bütün faaliyetler gündeme gelecek.

Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması ve ülkenin savunulması gibi kritik görevlerdeki karar alıcıların belirlenmesinde en uygun kadroların oluşturulması için askeri personelin çalışma arkadaşlarını değerlendirdiği anketler detaylı şekilde incelenecek. YAŞ'ta alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor.

Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi doluyor

Görev süresi dolan 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Güler, görev süresinin uzatılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları da Şûra'da görüşülecek.

2 Bakan ilk kez katılacak

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer alacak. Şûra toplantısı öncesinde Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.