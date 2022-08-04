BIST 2.730
DOLAR 17,96
EURO 18,29
ALTIN 1.029,72
HABER /  GÜNCEL

Yeni KPSS sınav tarihleri 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman yapacak güncel takvim

Yeni KPSS sınav tarihleri 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman yapacak güncel takvim

2022 KPSS lisans sınavı sorularının 1000 dolar karşılığında bir yayınevine satıldığının iddiasının ardından önce ÖSYM başkanı görevden alındı, ardından da KPSS 2022 sınavları iptal edildi. Yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı son dakika açıklama ile KPSS 2022 sınavlarının tüm oturumlarının iptal edildiği duyurdu. Buna göre, 6 7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS sınavları iptal edildi. Yeni KPSS sınav takvimi ise 17 Eylül'de açıklanacak.

Abone ol

KPSS 2022 sorularının bir yayınevine ücret karşılığı satıldığının ortaya çıkmasının ardından ÖSYM başkanı Halis Sygün görevden alındı ve yerine Bayram Ali Ersoy getirildi. Bugün ilk kez kameralar karsısına geçen yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy tüm 2022 KPSS sınav oturumlarının iptal edildiği duyurdu. Buna göre Buna göre, 6 7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS sınavları iptal edildi. Yeni KPSS sınav takvimi ise 17 Eylül'de açıklanacak. 

KPSS'nin 31 Ağustos'taki oturumu iptal edildi. Yediiklim Yayınevi'nin deneme kitapçıklarıyla aynı soruların sınavlarda sorulması skandalı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmiş, Ankara'da soruşturma başlatılmıştı.

KPSS'nin 2022 sınav takvimi de böylece değişmiş oldu. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması beklenen sınavlar da ertelendi. ÖSYM'nin yeni Başkanı Ali Ersoy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

-31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edilmiştir. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

-Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

-İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır

-Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

-Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kimdir: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Ispartalıdır.Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy evli ve 2 çocuk babasıdır.

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Halis Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM başkanı olarak atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
Masterchef 2022 ana kadrosuna girenler kimler isim listesi
Masterchef 2022 ana kadrosuna girenler kimler isim listesi
Meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi
Meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi
KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?
KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?
Mete Yarar'dan dikkat çeken sözler: O'nu görünce dizlerimin bağı çözüldü!
Mete Yarar'dan dikkat çeken sözler: O'nu görünce dizlerimin bağı çözüldü!
Ömer Faruk Yurtseven milli takımı reddetti NBA kariyerini seçti!
Ömer Faruk Yurtseven milli takımı reddetti NBA kariyerini seçti!
Abdüllatif Şener'in ayarlarını bozan soru
Abdüllatif Şener'in ayarlarını bozan soru