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KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?

KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?

KPSS'aynı soru skandalı sonrası ÖSYM iptal kararını duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları da ertelendi. Yeni KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

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KPSS'nin 31 Ağustos'taki oturumu iptal edildi. Yediiklim Yayınevi'nin deneme kitapçıklarıyla aynı soruların sınavlarda sorulması skandalı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmiş, Ankara'da soruşturma başlatılmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, görevine başladı.

KPSS'nin 2022 sınav takvimi de böylece değişmiş oldu. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması beklenen sınavlar da ertelendi. ÖSYM'nin yeni Başkanı Ali Ersoy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

-31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edilmiştir. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

Yeni sınavda ücret alınmayacak
-Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır

Yeni takvim açıklanacak
-Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

Özür diledi
-Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.

Ankara Başsavcılığı arama sonrası açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 KPSS sorularının çalınarak sızdırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Devlet Denetleme Kurulunun 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınarak sızdırıldığına yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma çerçevesinde 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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