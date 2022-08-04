BIST 2.717
DOLAR 17,97
EURO 18,33
ALTIN 1.027,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anahtarı üstünde unutunca olanlar oldu! Otomobiline kavuştuğuna sevinemedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Anahtarı üstünde unutunca olanlar oldu! Otomobiline kavuştuğuna sevinemedi

ANTALYA'da bir sürücü, markete giderken anahtarını üzerinde bıraktığı otomobilinin çalınması ile şok yaşadı. Çalınan otomobil yaklaşık bir saat sonra 2 kilometre uzaklıkta yolun ortasında bulundu. Aracına kavuşan sürücü, torpidodaki 20 bin TL parasının çalınmış olduğunu iddia etti.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gebizli Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Duygulu, 07 YFY 27 plakalı aracı ile Yeşildere Mahallesi'nde bir markete girdi.

Duygulu’nun üzerinde anahtarı unuttuğu araç, saniyeler içerisinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, çalınan aracı plaka üzerinden yola çıkarak aramaya başladı.

Bir süre sonra polis ekipleri, Kepez İlçesi Hal Caddesi üzerinde yolun ortasında terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye giden polisler, terk edilen aracın Duygulu'nun çalınan aracı olduğunu tespit etti. Duygulu da haber verilmesi üzerine aracının yanına geldi.

20 bin TL parasının çalındığını iddia etti
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan genç, aracının torpido gözünde bulunan 20 bin TL’sinin de çalındığını iddia etti.

"Anahtarı üzerinde bıraktım"
Gencin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Abdullah Duygulu, “Gebizli Mahallesi'nden geliyordum. Yeşildere Mahallesi'nde marketin orada durdum. Anahtarı üzerinde bıraktım. Daha sonra da çalındı. Emniyet güçlerimiz sağ olsun buldu. Burada görünce şaşırdım” dedi.
Araç, işlemlerin ardından çekici yardımı ile otoparka çekildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bahçesine ekti Trabzonlu yılda 300 bin TL kazanıyor çaydan daha kârlı dedi
Foto Galeri Bahçesine ekti Trabzonlu yılda 300 bin TL kazanıyor çaydan daha kârlı dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Et ve Süt Kurumu indirim müjdesi sonrası fiyatları paylaştı! 100 liranın altına indi listeye bakın
Et ve Süt Kurumu indirim müjdesi sonrası fiyatları paylaştı! 100 liranın altına indi listeye bakın
MHP'den Habertürk ve Turgay Ciner'e çok sert tepki: Kendisiyle hesaplaşılacak
MHP'den Habertürk ve Turgay Ciner'e çok sert tepki: Kendisiyle hesaplaşılacak
Çevik Bir’in tahliye edilmesine tepki: Ömrünün sonuna kadar kapalı tutulmalıdır
Çevik Bir’in tahliye edilmesine tepki: Ömrünün sonuna kadar kapalı tutulmalıdır
Süleyman Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: Çapağı bulacağız
Süleyman Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: Çapağı bulacağız
Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı ölenler var
Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı ölenler var
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Gözler yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde! İşte masadaki kritik konular
Gözler yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde! İşte masadaki kritik konular
TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı
TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı
Antrepolar doldu taştı! Türkiye, Rusya'nın ticaret kapısı oldu
Antrepolar doldu taştı! Türkiye, Rusya'nın ticaret kapısı oldu
Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! Kritik kararlar
Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! Kritik kararlar