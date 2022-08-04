Bahçesine ekti Trabzonlu yılda 300 bin TL kazanıyor çaydan daha kârlı dedi
TRABZON'da bir vatandaş, nasıl satacağını bilmeden ekimini yaptığı üründen şimdilerde yıllık 300 bin TL kazanıyor.
17 yıl önce Of Ziraat Odasının tavsiyesi üzerine mavi yemiş üretimine başlayan 46 yaşındaki Fatih Aktaş, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyerek işini bu zamana kadar taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle yurt dışından bin 200 mavi yemiş fidanı getirten Aktaş, evinin yanındaki 4 bin metrekarelik tarlasına çay yerine mavi yemiş dikti.
Başta satmakta zorlandı ama..
Mavi yemiş üretimi hakkında hiç bilgisi olmayan Aktaş, zamanla işini ilerletti. Başta ürün satmakta dahi zorlanan Aktaş'ın ürünleri şimdi oldukça talep görüyor.
Çayın yanında ek ürün
Bahçesinden yılda 4-5 ton ürün aldığını belirten Aktaş, kilosunu artık sanayi tesislerine 50-60 lira gibi rakamlara sattığını belirtti. Mavi yemiş bitkisinin çayın alternatifi olamayacağını dile getiren Aktaş, mavi yemiş bitkisinin çayın yanında ek bir ürün olarak yetiştirilebileceğini ifade etti.