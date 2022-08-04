Et ve Süt Kurumu indirim müjdesi sonrası fiyatları paylaştı! 100 liranın altına indi listeye bakın

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satış fiyatlarında yüzde 25'e varan indirim kampanyası başlattı. Bakan Vahit Kirişçi'nin verdiği müjde sonrası işte indirimli kuzu eti liste fiyatları...

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Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Kampanyayla ayrıca koyun, kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmanın da amaçlandığı aktarılarak, ülkenin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu ifade edildi. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesiyle, meralardan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretiminin sağlanacağını vurgulandı.

Bu çerçevede hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar, Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak. Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyoruz. Kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyoruz. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

Kampanya kapsamında ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklunun kilogram eti satış fiyatında yüzde 25'e varan indirim yapıldığı belirtilerek, "Gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak." ifadesi kullanıldı.

Kurumun duyurusu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasının ardından geldi.

Et ve Süt Kurumunun indirimli satış fiyatları ise şöyle: