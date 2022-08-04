BIST 2.717
DOLAR 17,97
EURO 18,33
ALTIN 1.027,04
HABER /  EKONOMİ

Et ve Süt Kurumu indirim müjdesi sonrası fiyatları paylaştı! 100 liranın altına indi listeye bakın

Et ve Süt Kurumu indirim müjdesi sonrası fiyatları paylaştı! 100 liranın altına indi listeye bakın

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satış fiyatlarında yüzde 25'e varan indirim kampanyası başlattı. Bakan Vahit Kirişçi'nin verdiği müjde sonrası işte indirimli kuzu eti liste fiyatları...

Abone ol

Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Kampanyayla ayrıca koyun, kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmanın da amaçlandığı aktarılarak, ülkenin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu ifade edildi. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesiyle, meralardan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretiminin sağlanacağını vurgulandı.

Bu çerçevede hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar, Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak. Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyoruz. Kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyoruz. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

Kampanya kapsamında ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklunun kilogram eti satış fiyatında yüzde 25'e varan indirim yapıldığı belirtilerek, "Gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak." ifadesi kullanıldı.

Kurumun duyurusu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasının ardından geldi.

Et ve Süt Kurumunun indirimli satış fiyatları ise şöyle:

İlgili Haberler
Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Ete indirim geliyor! İşte oranı! Un yağ şeker için de duyurdu Kışa meyve sebzede zam fırtınasına karşı 3 önlem! Enflasyonda büyük korku yaklaşıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'nin 5 günlük haritası alarm veriyor! Sağanak da fena vuracak bu illerdekiler dikkat!
Foto Galeri Meteoroloji'nin 5 günlük haritası alarm veriyor! Sağanak da fena vuracak bu illerdekiler dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den Habertürk ve Turgay Ciner'e çok sert tepki: Kendisiyle hesaplaşılacak
MHP'den Habertürk ve Turgay Ciner'e çok sert tepki: Kendisiyle hesaplaşılacak
Evinizde günde 100 şeker yiyin, yılda 100 bin dolar kazanın! Şeker gibi iş
Evinizde günde 100 şeker yiyin, yılda 100 bin dolar kazanın! Şeker gibi iş
Süleyman Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: Çapağı bulacağız
Süleyman Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: Çapağı bulacağız
Ankara Başsavcılığı'ndan KPSS soruşturması için flaş açıklama! Aramada neler bulundu?
Ankara Başsavcılığı'ndan KPSS soruşturması için flaş açıklama! Aramada neler bulundu?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Gözler yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde! İşte masadaki kritik konular
Gözler yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde! İşte masadaki kritik konular
TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı
TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı
Antrepolar doldu taştı! Türkiye, Rusya'nın ticaret kapısı oldu
Antrepolar doldu taştı! Türkiye, Rusya'nın ticaret kapısı oldu
Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! Kritik kararlar
Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! Kritik kararlar
Bakanlıktan Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu