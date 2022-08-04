Gözler yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek. Kritik görüşmedeki öncelikli gündem maddesinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

NTV'deki habere göre Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 17 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak.