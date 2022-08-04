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Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik; İrfan Can Eğribayat o ismin yerine dahil oldu

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik; İrfan Can Eğribayat o ismin yerine dahil oldu

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği oyuncu listesinde değişiklik yaptı. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılıp yerine yeni transfer İrfan Can Eğribayat eklendi.

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Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenmesi sonrası Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe , Slovacko ile karşılaşmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya gelecek Sarı-Lacivertliler, oyuncu listesinde bir son dakika değişikliğine gitti. 

Altay Bayındır'ın sakatlığının bulunduğu Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Eğribayat, listeye dahil edildi. Kadrodan çıkarılan isim ise tedavileri devam ettiği için Mert Hakan Yandaş oldu. 

Slovacko maçında kalede kim olacak?
Sarı-Lacivertliler'de Altay da sakatken İrfan Can'ın durumu merak ediliyor. UEFA listesine eklenmiş olsa da 24 yaşındaki kaleci, henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle bu akşam kadroda olamayacakken Slovacko karşısında kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruması bekleniyor. 

Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü (bugün)  saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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