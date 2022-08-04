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KYK borcu için iki seçenek gündemde! Faizler tek seferlik silinecek veya sabitlenecek

KYK borcu için iki seçenek gündemde! Faizler tek seferlik silinecek veya sabitlenecek

AK Parti’nin ekimde Meclis gündemine getireceği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerinin silinmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temmuz ayında yapılan Kabine Toplantısı’nda öğrencilerin KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili alınan kararı açıklamasının ardından AK Parti kurmayları çalışmalara başlamıştı.

Buna göre, alınan krediler Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için, öğrencilerin sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreci, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

AK Parti kurmayları, yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılan haciz işlemlerinin durdurulacağına da dikkat çekmişti.

Bu süreçte, önümüzdeki dönemde KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor. 

İlk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Diğer bir formül ise, her yıl faizin yüzde 5 ya da 10’a sabitlenmesi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti kurmayları, “Diğer öğrencilerde bir hak kaybının yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu süreçte 2 formül üzerinde duruyoruz. Çalışmalarımızı eylül ayında netleştireceğiz. Düzenleme yeni yasama yılında Meclis’e gelecek” değerlendirmesini yaptı.

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