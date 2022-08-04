Türk doktorlar yardım teklif etmişti; Archie’nin ailesi AİHM kararıyla yıkıldı

İNGİLTERE'de yaklaşık 4 aydır komada olan 12 yaşındaki Archie Battersbee’nin solunum cihazının kapatılmaması için mücadele eden ailesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme kararıyla Archie'nin ailesi yıkıldı. Küçük çocuğun bugün yaşam destek ünitesinden çıkarılabileceği belirtiliyor.

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İngiltere'de nisan ayından beri komada olan 12 yaşındaki Archie Battersbee'nin durumu dünya gündemine yerleşti. Hastanenin ve İngiliz mahkemenin ‘hayata geri dönüş’ şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına karar verdiği Archie'nin solunum cihazının kapatılmaması için mücadele eden ailesine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de (AİHM) kötü haber geldi.

Türk doktorlardan yardım teklifi aldıklarını söylemişti

Oğullarının hayatta kalması için dün sabah AİHM'e son dakika başvurusu yapan anne Hollie Dance, Türkiye ve Japonya'daki doktorlardan yardım teklifleri aldıklarını söylemişti. Çocuğun tedavi gördüğü Royal London Hastanesi de AİHM'in kararını bekleyecekleri ancak Archie'yi başka bir yere götürmenin “çok riskli” olduğunu açıklamıştı.

AİHM: Kabul edilemez

Umutlarını AİHM kararına bağlayan aileye kötü haber geldi. AİHM, ailenin yaptığı başvuruyu reddetti ve İngiliz mahkemelerinin kararına müdahale etmeyeceğini duyurdu. Kararda ayrıca ailenin şikayetlerinin “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Yaşam destek cihazı bugün kapatılıyor

AİHM’den gelen yanıtla yıkılan anne Hollie Dance, “Ulusal Sağlık Servisi (NHS), hükümet, bu ülkedeki ve Avrupa’daki mahkemeler onu tedavi etmekten vazgeçmiş olabilir ama biz vazgeçmedik” diyerek Yüksek Mahkeme'ye gideceğini söyledi. Aile bu sabah İngiltere saatiyle sabah 9.00'a kadar başvuruda bulunmazsa Archie'nin yaşam destek cihazıyla bağlantısının saat 11.00'da kesilmesi bekleniyor.

Aile, ölüm durumunda da oğullarına bir bakımevinde “kaostan uzakta huzur içinde” veda etmek istediklerini söylüyor. Aile, baba Paul Battersbee bugün hastaneye dönene kadar çocuklarının yaşam destek ünitesinden çıkarılmamasını istiyor.

Hastanenin bağlı olduğu Barts Sağlık Kurumu Başkanı Alistair Chesser, mahkeme süreci çözüme ulaşana dek bu konuda bir adım atmayacaklarını belirterek Archie'nin ailesinin acısına saygı duyduklarını belirtti.