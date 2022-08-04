Almanya'da başörtülü hamile kadına ırkçı saldırı!

ALMANYA'da Müslümanlara yapılan saldırılar giderek tırmanıyor. Hamile bir kadın Berlin’de hakarete uğradı, başörtüsü çekildi, tekmelenerek otobüsten indirildi.

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Almanya'da son günlerde ırkçılık vakaları yeniden tırmanışa geçti. Berlin'in Charlottenburg semtinde belediye otobüsüne binen 27 yaşındaki başörtülü genç kadın, seyahat sırasında Arapça konuşurken ön koltukta oturan 20 yaşındaki gencin önce ırkçılık içeren sözlerine maruz kaldı.

Saldırgan, başörtülü hamile kadına "orta parmak" gösterdi. İneceği durağa gelen kadın yerinden kalkıp kapıya yönelince, takip eden saldırgan kadını itti.

Kadın başını demire vurduktan sonra, ırkçı saldırgan kadına omzu ile çarptı, yüzüne tükürdü. Ardından dizi ile midesine vurdu ve defalarca başörtüsünü çekip çıkarmaya çalıştı. Otobüstekiler duruma müdahale edip saldırganı durdurdu. Şoför kapıları açmayıp polis çağırdı.

Saldırganı gözaltına alan polis, üzerinde uyuşturucu madde bulduğunu ifade etti. Saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi. Soruşturmayı ise Federal Güvenlik Şubesi (Staatsschutz) devraldı.

Üniversite tuvaletinde ırkçı saldırı

Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nde de 28 yaşındaki bir Afganistan kökenli kadın öğrenci, ırkçı saldırıya uğradı. Üniversitenin tuvaletinde kimliği henüz belirlenemeyen ırkçı, kadını duvara ittikten sonra tekmeledi.

"Ülkene geri dön"

Faşist, yere fırlattığı kadına "Ülkene geri dön'" diye bağırdıktan sonra kaçtı. Kadın yaralanırken, Ruhr Üniversitesi, ırkçı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı ve saldırı kurbanını korumaya aldıklarını duyurdu. Polis, yaşı 40 ila 45 arasında olduğu tahmin edilen saldırganı arıyor.