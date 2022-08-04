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Görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama!

Görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama!

KPSS sorularında sızıntı iddiası üzerine görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Aygün, "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı" dedi. İtibar suikastı olduğunu söyleyen Aygün, "Kimseye kırgın değilim" ifadelerini kullandı.

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31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan ÖSYM eski başkanı Halis Aygün, Kocaeli'deki yerel bir gazeteye açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.
 
Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

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