Fenerbahçe'den bir transfer daha! İrfan Can Eğribayat resmen duyuruldu

Fenerbahçe, Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Göztepe’den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz” denildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada ise, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.