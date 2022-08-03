Trabzonspor Florian Grillitsch için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi transferi bitirmek isteyen Trabzonspor, Avusturyalı ön libero Florian Grillitsch için yeniden devreye girdi.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda kuranın en dişli takımı Kopenhag ile eşleşen Trabzonspor , 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde kadrosuna son şeklini vermek istiyor. Bir süredir devam eden sağ stoper transferinden sonuç alamayan bordo mavililer, daha önce girişimde bulunduğu Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch için yeniden devreye girdi.

Abdullah Avcı istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi. Kendilerini istediği şartlarda kabul ederse Avusturyalı oyuncuyla anlaşılmasını istedi. "İsviçre çakısı gibi oyuncu" dediği Grillitsch'i stoper oynatmak isteyen Avcı ayrıca orta saha, ön libero ve kanatlarda da oynatabileceği Grillitsch'in takıma büyük katkı vereceğini ifade etti.

Menajeri İstanbul'a davet edildi

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde menajerlerliğini yapan babasının yerine eski menajeri Thomas Böhme ile yeniden anlaşan 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız için harekete geçti.

Trabzonspor yönetimi adına Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Grillitsch'in menajerliğini yeniden üstlenen Böhme'den randevu istedi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ertuğrul Doğan Böhme'yi İstanbul'a davet ederken görüşmede başka bir menajer ya da aileden bir kişinin yer almamasını istedi. Hali hazırda Grillitsch ile beraber Londra'da olan Böhme, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek ve Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bonservisi elinde

Bonservisi elinde olan Florian Grillitsch son olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giydi. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.

Grillitsch 33 kez de Avusturya Milli Takımı'nın formasını giyerken 1 gol iki asist kaydetti.