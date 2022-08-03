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Mersin'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

MERSİN'de orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler hemen ekiplere haber verdi. Havadan ve karadan müdahale başladı.

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Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkiindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği yönündeki ihbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinden de takviye ekipler yönlendirildi.

Zorlu arazi koşullarına sahip bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.

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