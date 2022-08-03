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Razoni isimli tahıl yüklü gemi İstanbul'dan geçti Türkiye'nin de beklediği gemiler gelecek

Razoni isimli tahıl yüklü gemi İstanbul'dan geçti Türkiye'nin de beklediği gemiler gelecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim faaliyetlerinin tamamlandığı ve İstanbul Boğazı'ndan geçtiği açıklandı.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti. Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinden geçti.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti. Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulundu.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay almasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi Lübnan limanına varacak.

MSB gemiden ilk kareleri paylaştı:

Türkiye için de önemli hammaddeler gelecek

Bakan Muş tahıl gemisinin gelişiyle birlikte yapttığı açıklamasında "İhracatımızla alakalı bu koridorun açılmasıyla beraber ihtiyaç duyulan ham madde gelecek. Türkiye, işleyeceği bu ham maddeyle beraber bu dünyadaki oluşabilecek olan arz sıkıntısını bir anlamda da ihracatçı ülke olarak gideren ülkelerin başında gelecek" dedi.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti yapıldı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Razoni' ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir arada; tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Foto Galeri 'Razoni' ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir arada; tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Galeriye Gözat
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