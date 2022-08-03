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Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama! Yaralılar var validen açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama! Yaralılar var validen açıklama

ŞIRNAK Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını belirtti. Bilgin, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." dedi.

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Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.

Bilgin, çıkan hafif orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.

Bilgin, "Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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