İngiltere, Archie için 24 saat mühlet verdi! Türk doktorlardan yardım teklifi

İNGİLTERE'de 4 aydır komada olan 12 yaşındaki Archie için doktorlar yaşam desteğini sonlandırma kararı aldı. İngiliz mahkemesinin 'hayata geri dönüş şansı yok' dediği çocuğun annesi duruma isyan etti. Anne Hollie, oğlunu Türkiye'ye götürmek istediğini söyledi. İngiliz hastanesi Archie için 24 saat süre verdi aksi takdirde fişi çekilecek.

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İngiltere, Nisan ayından beri komada olan 12 yaşındaki Archie Battersbee’yi konuşuyor. İngiltere’de mahkemenin ‘hayata geri dönüş' şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına karar verdiği Archie’nin solunum cihazının bugün kapatılacağı açıklandı. Archie, eğer solunum desteği alamazsa hayatını kaybedecek.

Archie’nin annesi Hollie Dance, doktorların solunum cihazını İngiltere saati ile 11’de kapatmayı planladığı Whitechapel’deki Royal London Hastanesi’nde yatağının yanından gece boyunca bir an olsun ayrılmadı.

TikTok'ta meydan okuma mı sebep oldu? Talihsiz çocuğun annesi Hollie Dance, oğlunun beyin hasarının çevrimiçi bir yarışmaya ya da ‘meydan okumaya’ katılmış olmasından kaynaklandığına inanıyor.

"Türkiye'de doktorlardan yardım teklifi aldık"

12 yaşındaki oğlunun hayatta kalması için bu sabah Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne son dakika başvurusu yapan annesi, Türkiye ve Japonya’daki doktorlardan yardım teklifleri aldıklarını da söyledi.

Anne Hollie, “Şimdi onu İngiltere dışına taşımak için seçenekler düşünüyorum” dedi. İngiltere’deki doktorların aksine Türkiye’de Archie’yi iyileştirmek için çabaladıklarını duyurdu.

Hollie, “Archie’nin hâlâ bizimle olduğunu biliyorum. Archie, klinisyenlerin gerçekte mahkemeye sunduklarından çok farklı işaretler gösteriyor. Aslında orada, pek çok yönden ilerliyor.” dedi.

Archie’nin ailesi bu sabah Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne acil bir başvuru yaptıklarını açıkladı. Ancak Archie’nin makineden çıkarılmasına iki saat kaldığı düşünüldüğünde ailede büyük bir panik hakim.

Hastane 24 saat daha mühlet verdi

İngiltere’nin gözü kulağı hastaneden gelen haberlere çevrilmişken, hastaneden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını bekleyecekleri açıklaması geldi. Böylelikle Archie ve ailesine 24 saat daha tanınmış oldu.

"Türkiye'ye götürmek istiyoruz"

Hollie, Archie’nin onurlu bir şekilde ölmesini ve son saatlerinde bir bakımevine taşınmasını istediğini söyledi, ancak bu istekleri de reddedildi. Hollie, “Çok nazik ve durumu anlatarak Archie’yi bakımevine taşımak istediğimizi söyledik. Ancak yine reddettiler.” dedi. Aile, oğullarını Türkiye’ye götürmek istediklerini belirtirken, kısa süre içerisinde bunu nasıl uygulayacaklarını bilmediklerini aktardı.