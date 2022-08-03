Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı
BALIKESİR'de Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan firari dana, 26 gün sonra yakalandı. Ekipler ile vatandaşlar danayı yakalamak için yoğun uğraş verdi.
Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.
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Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.
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Kesilmekten kurtulamadı
Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.
İşte firari dana böyle yakalandı...
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