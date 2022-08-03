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Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı
Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı

BALIKESİR'de Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan firari dana, 26 gün sonra yakalandı. Ekipler ile vatandaşlar danayı yakalamak için yoğun uğraş verdi.

Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı

Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.

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Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı

Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.

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Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı

Kesilmekten kurtulamadı

Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.

İşte firari dana böyle yakalandı...

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Yılın firarisi! Bayramda kaçan dana 26 gün sonra bulundu kesilmekten kurtulamadı
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