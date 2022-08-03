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Cem Küçük'e HDP'li vekillere hakaretten para cezası

Cem Küçük'e HDP'li vekillere hakaretten para cezası

Gazeteci Cem Küçük, Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 6 bin 620 TL para cezası aldığını duyurdu.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile karşı karşıya geldikleri davada yaşananları "Yargı Erdoğan’ın elinde diyenler online mı?" başlıklı yazısında anlattı.

PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin iki sözde vekilinin bazı savcılar ve hâkimler nezdinde daha önemli olduğunu savunan Küçük, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Vay be, Gare şehitlerimizi savunduğum için, o gece bu şehitlerimizi 'Türk devleti katletti' diyenlerle kafa kafaya mücadele ettiğim için 6 bin 620 TL para ödemeye karar veren Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi beni cezalandırdı. Kararı siz değerli okur ve izleyicilerime bırakıyorum.  Bu arada mahkemeler Erdoğan’ın emrinde diyenler utanır mı acaba? Hiç sanmam. Tam tersi, Erdoğan’ı savunanları mahkeme cezalandırmak için acele bile karar veriyor."

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