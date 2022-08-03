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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye 'ben yaptım oldu' tepkisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD'ye 'ben yaptım oldu' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretine ilişkin "Bu, (ABD'nin) herkese her şeyin cezasız kalındığını kanıtlama ve her şeyin yapılabildiğini gösterme arzusu." dedi.

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Myanmar'a ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Myanmarlı mevkidaşı Wunna Maung Lwin ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Myanmar arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, ikili ticaretin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl, ikili ticaret yüzde 20 artarak 430 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında yüzde 50 arttı. Tüm göstergelere göre, aynı tempoda devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov, askeri teknik alanda da ikili ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek, Myanmar yetkililerinin, bu ay gerçekleşecek 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı ile Armiya-2022 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'na katılacağı bilgisini paylaştı.

Myanmar'ın Ukrayna konusundaki pozisyonuna işaret eden Lavrov, "Myanmar, bu konuda dengeli ve sorumlu yaklaşım sergiliyor ve olup bitenlerin, Batı'nın herkese iradesini dikte etme ve dünyanın herhangi bir yerinde istediğini yapma arzusundan kaynaklandığını anlıyor." dedi.

"Ne istersem yaparım mantığı"
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, Ukrayna durumuyla ilgili konuştuğumuz aynı çizgiyi yansıtıyor. Bu konuda hiç şüphem yok. Bu, (ABD'nin) herkese her şeyin cezasız kaldığını kanıtlama ve her şeyin yapılabildiğini gösterme arzusudur. Ne istersem yaparım mantığı. Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilerek, boş yere tahrik edici bir unsur yaratmak için başka bir neden görmüyorum."

Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Lavrov, "Müzakere sürecinin yeniden başlatılması konusunda tarafımıza herhangi bir talep gelmedi." dedi.

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