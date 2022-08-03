Diyarbakır'da 30 milyon liralık yatırım yaptı karşılığını aldı tarlasını görenler inanamıyor

Şu ana kadar pamuğun durumu da iyi. Yüksek verimi düşük maliyetle damlama yaparak bu işi sürdürebilir diye düşündük. 5 bin dönüm pamuk, 3 bin dönüme yakında mısır arazimiz var. Onu vahşi sulama ile suluyoruz. Rekolte olarak şu an gidişat iyi, zararı yok. Hava şartları da iyi. Hala besleme yapıyoruz” dedi.