Ahmet Zeki Üçok FETÖ uyarıları İYİ Parti'ye neden katıldığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirilen emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili süreçleri, bizzat içinde yaşayan biri olarak iyi biliyorum. Ülkemizin benzer tehlikeyle karşılaşmaması için siyaset kurumunda bunları aktarmayı çok istiyorum." dedi.

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Kumpas olduğu ortaya çıkan Balyoz planı davası ile askeri casusluk davasında yargılanan Üçok, AA muhabirine İYİ Parti'ye katılma, Akşener'e danışman olma sürecini ve neden siyasete girdiğini anlattı.

Üçok, Akşener ile daha önce de görüştüğünü ancak devam eden davalarından beraat ettikten sonra partiye katıldığını söyledi.

Danışmanlık görevinin uzmanlık alanı olan hukuk, askerlik ve özellikle FETÖ ile mücadele süreçleriyle ilgili olacağını anlatan Üçok, Akşener'in isteği üzerine geçen hafta Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında üyelere FETÖ ile mücadeleyle ilgili sunum yaptığını ifade etti. Üçok, bu toplantı sonrasında Akşener tarafından danışman olarak görevlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öncesinde siyasi partilerle hiç ilişkim olmadı ama her partide tanıdığım milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticileri var. Hepsi 'seni partimizde görmekten mutlu oluruz' gibi şeyler söylediler ama ciddi olarak böyle çok konuşmuşluğum yok. Ben bu süreçlerde birçok haksızlık, hukuksuzluk gördüm, bunların çözüm yeri siyaset diye düşünüyorum. Hapisten çıktıktan sonra bireysel olarak çok fazla bir şey yapamıyorsunuz, en fazla televizyonlarda bu durumu anlatıyorsunuz ama bir partiye girip bu çatı altında daha etkili olunabileceğini düşündüm."

Siyaseti iyi bilen biri olmadığını dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Gerek savcılık gerekse askerlik dönemimdeki bilgi birikimimi yararlı şekilde aktarmak istiyorum. Hem Harp Okulu hem hukuk fakültesi mezunuyum. FETÖ ile ilgili süreçleri, bizzat içinde yaşayan, hem soruşturmasını yapan hem mağdur olan hem de sonrasında mücadele eden birisi olarak iyi biliyorum. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda benzer bir tehlikeyle karşılaşmaması için siyaset kurumunda bunları aktarmayı çok istiyorum. Önümüzdeki dönemde FETÖ ve diğer suç örgütleriyle nasıl mücadele edilmeli, yöntemler ne olmalı, tekrar böyle bir yolun açılmaması için ne önlemler alınırsa uygun olur, bu konularda bilgilerimi aktaracağım."