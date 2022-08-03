BIST 2.675
DOLAR 17,95
EURO 18,29
ALTIN 1.019,15
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Ahmet Zeki Üçok FETÖ uyarıları İYİ Parti'ye neden katıldığını açıkladı

Ahmet Zeki Üçok FETÖ uyarıları İYİ Parti'ye neden katıldığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirilen emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili süreçleri, bizzat içinde yaşayan biri olarak iyi biliyorum. Ülkemizin benzer tehlikeyle karşılaşmaması için siyaset kurumunda bunları aktarmayı çok istiyorum." dedi.

Abone ol

Kumpas olduğu ortaya çıkan Balyoz planı davası ile askeri casusluk davasında yargılanan Üçok, AA muhabirine İYİ Parti'ye katılma, Akşener'e danışman olma sürecini ve neden siyasete girdiğini anlattı.

Üçok, Akşener ile daha önce de görüştüğünü ancak devam eden davalarından beraat ettikten sonra partiye katıldığını söyledi.

Danışmanlık görevinin uzmanlık alanı olan hukuk, askerlik ve özellikle FETÖ ile mücadele süreçleriyle ilgili olacağını anlatan Üçok, Akşener'in isteği üzerine geçen hafta Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında üyelere FETÖ ile mücadeleyle ilgili sunum yaptığını ifade etti. Üçok, bu toplantı sonrasında Akşener tarafından danışman olarak görevlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öncesinde siyasi partilerle hiç ilişkim olmadı ama her partide tanıdığım milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticileri var. Hepsi 'seni partimizde görmekten mutlu oluruz' gibi şeyler söylediler ama ciddi olarak böyle çok konuşmuşluğum yok. Ben bu süreçlerde birçok haksızlık, hukuksuzluk gördüm, bunların çözüm yeri siyaset diye düşünüyorum. Hapisten çıktıktan sonra bireysel olarak çok fazla bir şey yapamıyorsunuz, en fazla televizyonlarda bu durumu anlatıyorsunuz ama bir partiye girip bu çatı altında daha etkili olunabileceğini düşündüm."

Siyaseti iyi bilen biri olmadığını dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Gerek savcılık gerekse askerlik dönemimdeki bilgi birikimimi yararlı şekilde aktarmak istiyorum. Hem Harp Okulu hem hukuk fakültesi mezunuyum. FETÖ ile ilgili süreçleri, bizzat içinde yaşayan, hem soruşturmasını yapan hem mağdur olan hem de sonrasında mücadele eden birisi olarak iyi biliyorum. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda benzer bir tehlikeyle karşılaşmaması için siyaset kurumunda bunları aktarmayı çok istiyorum. Önümüzdeki dönemde FETÖ ve diğer suç örgütleriyle nasıl mücadele edilmeli, yöntemler ne olmalı, tekrar böyle bir yolun açılmaması için ne önlemler alınırsa uygun olur, bu konularda bilgilerimi aktaracağım."

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun 'içme suyu' iddiasına eski bakandan tepki: 3,5 yıldır hiç...
Ekrem İmamoğlu'nun 'içme suyu' iddiasına eski bakandan tepki: 3,5 yıldır hiç...
Ufuk Özkan eşi Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği şaşırttı
Ufuk Özkan eşi Nazan Güneş kimdir, kaç yaşında, asıl mesleği şaşırttı
Göz kaşıntısı şikayetiyle gitti gerçeği öğrenince hayatının yokunu yaşadı
Göz kaşıntısı şikayetiyle gitti gerçeği öğrenince hayatının yokunu yaşadı
Yavuzoğulları: Tarımın en büyük silahı PlantActivity
Yavuzoğulları: Tarımın en büyük silahı PlantActivity
Bir Çocukluk Hayali: VagonSoft Nasıl Yükseldi?
Bir Çocukluk Hayali: VagonSoft Nasıl Yükseldi?
2022 KPSS iptal mi edilecek ÖSYM ilk resmi açıklama geldi? KPSS 2022 lisans sınavı geçersiz mi sayılacak?
2022 KPSS iptal mi edilecek ÖSYM ilk resmi açıklama geldi? KPSS 2022 lisans sınavı geçersiz mi sayılacak?
İngiltere'de Premier Lig'den devrim gibi VAR kararı
İngiltere'de Premier Lig'den devrim gibi VAR kararı
Fatih Karagümrük Süper Lig'den çekilebilir iddiası! Nedeni...
Fatih Karagümrük Süper Lig'den çekilebilir iddiası! Nedeni...
Ankara'da film gibi dolandırıcılık olayı! Ava giderken avlandılar! Emniyet çözdü
Ankara'da film gibi dolandırıcılık olayı! Ava giderken avlandılar! Emniyet çözdü
Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geldi
Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geldi