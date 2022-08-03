Bir Çocukluk Hayali: VagonSoft Nasıl Yükseldi?

Çocukken kurulan hayallerin gerçek olması dünyalara bedeldir. Hatta insan, çoğu zaman çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için yaşar. Şimdi size çarpıcı bir çocukluk hayali hikayesinden bahsedeceğiz. Hikayemizin kahramanı VagonSoft.

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VagonSoft, Alişan Tekinler’in çocukluğuna uzanan bir girişim. Henüz 14 yaşındayken bilgisayarla tanışıp kod yazan Tekinler, yanına aldığı ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştiriyor.

Neden VagonSoft

Neden VagonSoft sorusuna verilecek çok fazla yanıt var. Bunun için öncelikle VagonSoft’u bugünlere getirenlerle tanışalım. Alişan Tekinler, çocukluk hayali olan bu girişimi yılların emeği ile gerkeçleştiren genç bir girişimcimiz. Çocuk yaşta başlayan çalışmalar sonucu dünya klasmanında yer alan bir şirket ortaya çıkıyor. Üstelik bu şirket, günümüzdeki başarısını yalnızca 1 yıl gibi bir sürede elde ediyor. Hayal gibi ama gerçek.

VagonSoft bünyesinde kadın gücü de mevcut. Titizlik, zeka ve başarı odaklı çalışan iki kadının da bu hayali gerçekleştirmek için ortaya koydukları çok fazla. Mahide Tekinler ve Özlem Ela Tekinler’den bahsediyoruz. Bir aile şirketi olarak ortaya çıkan VagonSoft, Tekinler ailesinin başarılı kadınları ile %700’lük büyüme oranına sahip oluyor. Mahide Tekinler, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Alişan Tekinler’in her daim yanı başında. İyi bir anne ve aynı zamanda başarılı bir iş kadını. Özlem Ela Tekinler ise çok yönlü kişiliği ile hem başarılı bir iç mimar hem de şirketin proje yöneticisi konumunda.

Bu üçlü grup, küçük bir çocukluk hayalinden yola çıkarak hayallerin ileride nasıl gerçekleşebildiğine dair kanıtlar sunuyor. Neden VagonSoft sorusu da işte tam da bu noktada anlam kazanıyor. Günden güne yükseliş gösteren VagonSoft, başta bir yerel bir girişimken şimdi dünyaya açılıyor. Bizler de bu azmi ve başarıyı tebrik ediyoruz.