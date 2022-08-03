Halis Aygün ne zaman göreve geldi, ne zamandır ÖSYM Başkanı, kaç yıldır görevdeydi?

Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile görevinden alındı. KPSS sorularını sızdırdığı ve 1000 dolara bir yayınevine sattığı iddia edilen Halis Aygün'ün hayatı da merak edildi. Peki Halis Aygün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Halis Aygün'ün öğretmen eşi Gül Aygün ve çocukları kimdir?

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2022 Lisans KPSS sorularını 1000 dolara, sınavdan bir ay önce sattığı iddia edilen 2018 yılından beri ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete kararı ile görevden alındı. Bu olayın ardından Halis Aygün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün eşi Gül Aygün kimdir soruları merak edildi.

KPSS'de sorulan soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürülmüş, iddia ÖSYM tarafından yalanlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vermişti.

Prof Dr. Halis Aygün kimdir:

Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.

Öğretmen eşi Gül Aygün kimdir: Prof. Dr. Aygün, Kocaeli İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde Matematik Öğretmeni olarak görev yapan eşi Gül Aygun’ü de 1 yıl süre ile aylıklı izinli olarak görevlendirme yöntemi kullanılarak ÖSYM’ye çekti. Hiçbir akademik kariyeri olmayan, akademisyen bile olmayan Öğretmen Gül Aygün’ün ÖSYM’ye atandığına dair yazısının Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu tarafından imzalandığı ve Aygün’ün 1 Eylül 2019 itibarıyla göreve başlayacağı iddiası da çok konuşulmuştu.

Erdoğan'dan KPSS açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine çalışma başlatılması talimatını vererek şu açıklamayı yaptı:

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.