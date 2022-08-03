BIST 2.676
DOLAR 17,96
EURO 18,30
ALTIN 1.020,72
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

Abone ol

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen M.E. ve U.B'nin işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yediiklim Yayınevi kime ait, sahibi kim? Yediiklim yayınları kimin KPSS sorularını yayınladı
Yediiklim Yayınevi kime ait, sahibi kim? Yediiklim yayınları kimin KPSS sorularını yayınladı
Ethem Sancak ve eşi Nurten Sancak'ın şirketleri neler? Ethem Sancak ne iş yapıyor?
Ethem Sancak ve eşi Nurten Sancak'ın şirketleri neler? Ethem Sancak ne iş yapıyor?
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı
Temmuz 2022 enflasyonunu açıkladı yüzde 79,4 oldu! 24 yılın rekoru!
Temmuz 2022 enflasyonunu açıkladı yüzde 79,4 oldu! 24 yılın rekoru!
Çin'den Tayvan'a ilk yaptırım: Turunçgiller ve balık ithalatı durduruldu
Çin'den Tayvan'a ilk yaptırım: Turunçgiller ve balık ithalatı durduruldu
Çin gözünü kararttı! Şok harita yayınlandı! Dört koldan ablukaya aldılar! Geliyor gelmekte olan...
Çin gözünü kararttı! Şok harita yayınlandı! Dört koldan ablukaya aldılar! Geliyor gelmekte olan...
Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu
Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu
Meyve sebzede enflasyonla birlikte kış zammı alarmı! Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda karar
Meyve sebzede enflasyonla birlikte kış zammı alarmı! Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda karar
Kızının telefonundaki mesajları okudu şoke oldu şüpheliyi döverek karakola götürdü
Kızının telefonundaki mesajları okudu şoke oldu şüpheliyi döverek karakola götürdü
Halis Aygün eşi öğretmen Gül Aygün kimdir, kaç yaşında? Halis Aygün çocukları kaç tane?
Halis Aygün eşi öğretmen Gül Aygün kimdir, kaç yaşında? Halis Aygün çocukları kaç tane?