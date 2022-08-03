Cumhuriyet'ten tahıl koridoru için Türkiye'yi aşağılayan karikatür!

Cumhuriyet gazetesi dünyanın övgüyle söz ettiği Türkiye'nin tahıl krizinde arabulucuk yapma rolü için Türkiye'deki insanları aşağılayan bir karikatür geldi.

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Türkiye'nin arabuluculuğunda, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'da bulunan tahıl stoklarının dünyaya güvenli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası camiada geniş yankı uyandırdı. Ancak her fırsatta yalan habere başvuran ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanlış yönlendiren muhalefetin yayın organı Cumhuriyet'ten yine skandal bir karikatür paylaşıldı. Gönderiye çok sayıda eleştiri geldi.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'da bulunan tahıl stoklarının dünyaya güvenli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi, uluslararası piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. Tahıl sevkiyatlarının devam etmesiyle gıda fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmaya dünyadan tebrik mesajları yağarken, muhalefetin yayın organı Cumhuriyet yine halkı aşağılayan ve nefreti körükleyen bir karikatür yayınladı.