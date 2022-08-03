Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı

Bir sosyal medya platformunda fenomen olan Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı. Bağdaçiçek, Bruma'nın tanışmak için kendisine gönderdiği mesajı yayımladı.

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Fenerbahçeli futbolcu Armindo Bruma, Instagram hesabından fenomen Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atması ile gündem oldu. Sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, 27 yaşındaki futbolcunun kendisine DM'den gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayınlandı.

Tanışmak istedi

Yayınlanan mesajlarda Bruma'nın, Bağdaçiçek'le tanışmak istediği ve "Merhaba" dediği görülüyor.

Fotoğraflarını da beğenen ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa eden Bağdaçiçek'e, bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"Vaatler vermek istemiyorum"

Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."