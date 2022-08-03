BIST 2.648
DOLAR 17,95
EURO 18,25
ALTIN 1.020,33
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı

Bir sosyal medya platformunda fenomen olan Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçeli Bruma'yı ifşaladı. Bağdaçiçek, Bruma'nın tanışmak için kendisine gönderdiği mesajı yayımladı.

Abone ol

Fenerbahçeli futbolcu Armindo Bruma, Instagram hesabından fenomen Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atması ile gündem oldu. Sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, 27 yaşındaki futbolcunun kendisine DM'den gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayınlandı.

Tanışmak istedi
Yayınlanan mesajlarda Bruma'nın, Bağdaçiçek'le tanışmak istediği ve "Merhaba" dediği görülüyor.

Fotoğraflarını da beğenen ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa eden Bağdaçiçek'e, bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"Vaatler vermek istemiyorum"
Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Öğrencisine 'çılgınca şeyler' teklif etti! Tacizci orkestra şefinin mesajları ortaya çıktı
Foto Galeri Öğrencisine 'çılgınca şeyler' teklif etti! Tacizci orkestra şefinin mesajları ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz 2022 enflasyonunu açıkladı yüzde 79,4 oldu! 24 yılın rekoru!
Temmuz 2022 enflasyonunu açıkladı yüzde 79,4 oldu! 24 yılın rekoru!
Ethem Sancak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ethem Sancak eşi ve çocuklarına bakın
Ethem Sancak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ethem Sancak eşi ve çocuklarına bakın
Çin gözünü kararttı! Şok harita yayınlandı! Dört koldan ablukaya aldılar! Geliyor gelmekte olan...
Çin gözünü kararttı! Şok harita yayınlandı! Dört koldan ablukaya aldılar! Geliyor gelmekte olan...
Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu
Terör örgütü PKK birbirine girdi! Toplu infazlar başladı Duran Kalkan'ın korkusu
Kızının telefonundaki mesajları okudu şoke oldu şüpheliyi döverek karakola götürdü
Kızının telefonundaki mesajları okudu şoke oldu şüpheliyi döverek karakola götürdü
Halis Aygün eşi öğretmen Gül Aygün kimdir, kaç yaşında? Halis Aygün çocukları kaç tane?
Halis Aygün eşi öğretmen Gül Aygün kimdir, kaç yaşında? Halis Aygün çocukları kaç tane?
Cumhuriyet'ten tahıl koridoru için Türkiye'yi aşağılayan karikatür!
Cumhuriyet'ten tahıl koridoru için Türkiye'yi aşağılayan karikatür!
Dünya için asıl felaket kapıda! Tayvan gerilimiyle ortaya çıktı
Dünya için asıl felaket kapıda! Tayvan gerilimiyle ortaya çıktı
Halis Aygün aslen nereli, kaç yaşında öğretmen eşi Gül Ayün kimdir?
Halis Aygün aslen nereli, kaç yaşında öğretmen eşi Gül Ayün kimdir?
Hitler'in sakladığı altın ve mücevherler bulundu! Değerini duyan inanamıyor
Hitler'in sakladığı altın ve mücevherler bulundu! Değerini duyan inanamıyor