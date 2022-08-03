Dünya için asıl felaket kapıda! Tayvan gerilimiyle ortaya çıktı

Apple ve Qualcomm'a çip üreten TSMC Başkanı Mark Liu olası Çin Tayvan gerginliğinin çip üretini kötü etkileyeceğini söyledi. TMSC, dünya yarı iletken dökümhane pazarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip.

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TSMC Başkanı Mark Liu, bu hafta verdiği röportajda, Çin Tayvan'ı işgal edecek olsaydı, dünyanın en gelişmiş çip fabrikası "çalışamaz hale getirilecekti" dedi.

Liu, Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi durumunda çip üreticisinin fabrikasının küresel tedarik zincirlerine bağlı olduğu için çalışamayacağını söyledi.

Liu sözlerine şöyle devam etti:

“Kimse TSMC'yi zorla kontrol edemez. Bir askeri güç veya işgal alırsanız, TSMC fabrikasını çalışmaz hale getirirsiniz. Bu çok sofistike bir üretim tesisi olduğu için, dış dünyayla, Avrupa ile, Japonya ile, ABD ile, malzemelerden kimyasallara, yedek parçalara, mühendislik yazılımı ve teşhise kadar gerçek zamanlı bağlantıya bağlıdır.”

Çip üretimi merkezi

Dünyanın en gelişmiş çip üreticisi TSMC, aralarında Apple ve Qualcomm'un da bulunduğu Amerikan şirketleri için işlemciler üretiyor. Apple'ın A serisi ve M serisi çiplerini üretiyor ve dünya yarı iletken dökümhane pazarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip.