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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat: Tartışmaları bırakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat: Tartışmaları bırakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde AK Parti teşkilatına verdiği talimatı Abdulkadir Selvi yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da partisi AK Parti teşkilatına “tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlama” talimatı verdiğini yazdı.

Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor. Erdoğan, “O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın” diye talimat veriyor.

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