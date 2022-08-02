Niğde'deki kazılarda ortaya çıktı meğer Romalılar
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı surlara ulaşıldı. Kazı Heyeti Başkanı Universite Polytechnique Hauts-de-France Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, bu yılki kazılarda, taş surların yıkılmasının Roma saldırısının şiddetinin boyutunu gösterdiğini, önceki tüm seviyelerin yok edildiğini vurguladı.
Porsuk-Zeyve Höyük'te Fransa Arkeoloji Enstitüsünce Türk makamlarından alınan izinle 1968'de başlanan çalışmalar bu yıl da devam ediyor.
Önceki yıllarda yapılan kazılarda, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri, Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan surların ve gözetleme kuleleri ile Demir Çağı'na ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarılan höyükte, bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı taştan yapılan surlara rastlandı.
Kazı Heyeti Başkanı Universite Polytechnique Hauts-de-France Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, AA muhabirine, bu yılki kazılarda ABD, Fransa, İtalya ve Türkiye'den 15 kişilik ekibin görev yaptığını söyledi.
Höyüğün en yüksek kısmında kazı yaptıklarını belirten Barat, aynı zamanda milattan önce 8. ve 7. yüzyılda Demir Çağı'na ait kerpiçten sur duvarlarını temizlediklerini anlattı.