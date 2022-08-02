Niğde'deki kazılarda ortaya çıktı meğer Romalılar

Önceki yıllarda yapılan kazılarda, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri, Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan surların ve gözetleme kuleleri ile Demir Çağı'na ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarılan höyükte, bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı taştan yapılan surlara rastlandı.