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Çin'den ABD'ye Tayvan tehdidi: Son derece tehlikeli, ateşle oynayan kendini yakar

Çin'den ABD'ye Tayvan tehdidi: Son derece tehlikeli, ateşle oynayan kendini yakar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor. Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

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