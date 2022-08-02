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2 çocuk daha maymun virüsüne yakalandı! Ülkede durum fena işte son vaka sayısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 çocuk daha maymun virüsüne yakalandı! Ülkede durum fena işte son vaka sayısı

Dünya koronavirüsten sonra şimdi de maymun virüsü paniği yaşıyor. Almanya’da şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

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Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son olarak Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun maymun çiçeği virüsüne yakalandığı ifade edildi. Eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedilen açıklamada, bunların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

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