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TFF'den maç öncesi konser sürprizi İstanbulspor ile Trabzonspor maçıyla başlıyor

TFF'den maç öncesi konser sürprizi İstanbulspor ile Trabzonspor maçıyla başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasıyla stadyum konserlerinin başlatılacağını duyurdu. İstanbulspor ile Trabzonspor maçı öncesi Madrigal Grubu sahne alacak.

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TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası ile başlayacak." denildi.

Açıklamada, projenin ilk kez İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede uygulamaya konulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Olimpiyat Stadı’nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak. Son dönemin yükselen grupları arasında yer alan ve 'Seni Dert Etmeler' adlı teklisiyle dijital platformlarda en fazla dinlenen Türkçe şarkı rekorunu kıran rock grubu Madrigal’in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak. Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek."

tff
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