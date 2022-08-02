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Rusya Yüksek Mahkemesi, Azov Taburu'nun terör örgütü ilan etti

Rusya Yüksek Mahkemesi, Azov Taburu'nun terör örgütü ilan etti

RUSYA Yüksek Mahkemesi, Ukrayna'nın Azov Taburu'nu terör örgütü olarak kabul ederek; Rusya'daki faaliyetlerini yasakladı.

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Bu kararla birlikte; Azov Taburu üyelerinin Rusya'da terör örgütü üyesi ya da işbirlikçisi olarak yargılanabilecek. Böyle bir yargılama sonucunda suçlu bulunanlar, 10 ila 20 sene hapis cezasına çarptırılabilecek.

Rusya Başsavcılığı, Azov Taburu'nun terör örgütleri listesine alınması talebini; mayıs ayında Rusya Yüksek Mahkeme'sine iletmişti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sonrası 2014 yılında Ukrayna'nın Mariupol kentinde kurulan Azov Taburu, daha sonra Ukrayna ordusunun bünyesine alınmıştı.

Moskova yönetimi, Azov Taburu'nu "aşırı millyetçi" bir oluşum olarak tanımlıyor ve "Nazi bağlantılı olmak"la suçluyor.

Kaynak: Haber7

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