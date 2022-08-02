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Antalya'da bir annenin gözyaşları; 32 yaşındaki Yasemin sırra kadem bastı

Antalya'da bir annenin gözyaşları; 32 yaşındaki Yasemin sırra kadem bastı

ANTALYA'da eczaneye ilaç almaya gideceğini söyleyerek evden çıkan Yasemin Tuna (32) kayıplara karıştı. Gözü yaşlı anne, 'Antalya karış karış dolandım. Artık dayanacak gücüm kalmadı' dedi, 26 gündür kayıp olan kızının bulunmasını istedi.

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Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ailesi ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, 7 Temmuz günü ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Tuna, annesi ve kardeşiyle yaşadığı evine bir daha dönmedi.

Para, altın ve kimliği aldı
Yanına aldığı bir miktar para, altın ve kimliği ile adeta sırra kadem basan Yasemin Tuna’nın annesi Hatice Tuna, kızından gelecek müjdeli bir haber bekliyor. Acılı anne kızının fotoğraflarını öperek teselli buluyor.

"Hayatından endişe ediyorum"
Yaşadıklarını üzüntülü şekilde anlatan anne Hatice Tuna (52), “Kızım rahatsızdı. Eczaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. 3 haftadır yok. Lütfen gören bilen varsa haber etsin. Kızım evladım seni çok özledim. 3 haftadır hasta yatıyorum. Emniyet de arıyor. Kızım beni duyuyorsan geri gel. Artık hayatından endişe ediyorum. Büyüklerimden de destek bekliyorum...

"Antalya'yı karış karış dolandım"
-Çocuğum hayatta mı belli değil. Yanında telefonunu da götürmedi. Hiçbir bağlantı kuramadım. Antalya'yı karış karış dolandım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. İlaçlar ile ayakta duruyorum. Yardımcı olun bana. Bayramımız da zehir oldu. Kızım sesimi duyuyorsan lütfen dön” diyerek kızının bulunması için yardım istedi.

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