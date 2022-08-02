En son 'Ölüm yolu'nda görüldü Escobar'ın katili kim! Uygunsuzca dokunup...
MEKSİKA'da 'ölüm yolu'nda kaybolan 18 yaşındaki Debanhi Escobar'ın cesedi bir motelin su tankında bulundu. Genç kızın ölmeden önce 8 gün boyunca alı koyulduğu ortaya çıktı. Escobar, kendisini en son gören taksici ile neler yaşadı? Genç kızın ölümünün ardından geriye 5 gizemli soru kaldı.
18 yaşındaki Debanhi Escobar, Meksika'nın Nuevo Leon bölgesinde iki arkadaşıyla birlikte görüldükten sonra kayboldu. Escobar'ın cansız bedeni nisan ayında bölgedeki bir otelin su tankında bulundu.
Cansız bedeninin kaybolduğu yerden yalnızca birkaç metre ileride bulunmasından sonra olay dünya çapında yankı uyandırdı.
Yapılan araştırma kapsamında bu ayın başında cansız bedeni 3. bir otopsi için mezardan çıkarıldı. Ölüm nedeniyle ilgili ise pek çok teori ortaya atıldı.
Aile ise yaşananlardan dolayı yıkılmış durumda. Gizemli ölüm nedeniyle bir dedektif tutmaya karar verdiler.