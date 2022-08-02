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Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri! Fenerbahçe detayı...

Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri! Fenerbahçe detayı...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in play-off turuna ulaşmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin UEF Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligindeki muhtemel rakibi de netleşti.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Arabam.com Konyaspor'un 3. eleme turunda Lihtenştayn'ın Vaduz ekibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesini geçen takım olacak.

İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak. Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenirse Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılacak
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek. İstanbul ekibi, ilk maçını evinde oynayacak.

Sivas UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'tan başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan başlayan bir diğer temsilcimiz Sivasspor bu turda, İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange maçının galibiyle eşleşecek.

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